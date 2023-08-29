Майкла Наки* и Руслана Левиева* приговорили к 11 годам тюрьмы за видео об обстреле Запорожской АЭС

Во время рассмотрения дела зачитали показания свидетеля обвинения по фамилии Сачков, представившегося уроженцем Донецка и пользователем интернета, добавляет «Медиазона»*. Его не было на заседании, так как он воюет на Украине. Сачков сказал, что увидел ролик Левиева и Наки и «был возмущен» действиями российской армии, но потом посмотрел брифинги Минобороны и решил, что журналисты говорили неправду.