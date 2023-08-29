Майкла Наки* и Руслана Левиева* приговорили к 11 годам тюрьмы за видео об обстреле Запорожской АЭС

Журналиста Майкла Наки и основателя основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, из зала передают корреспонденты «Осторожно, новости» и Sota Project.
Кроме этого, блогеру и военному аналитику назначили запрет на администрирование сайтов на пять лет. Прокуратура требовала этого, а также 13 лет колонии для подсудимых.
Наки и Левиева признали виновными в распространении фейков про российскую армию с искусственным созданием доказательств обвинения (пункт «в» части 2 статьи 207.3 УК). При передаче дела в суд прокуратура усмотрела действия группы лиц и мотив политической ненависти (пункты «б» и «д» той же части статьи).
Поводом для уголовного преследования стал эфир «Война. Итоги девятого дня» на ютуб-канале Наки. В нем блогер обсуждал с Левиевым обстрел Запорожской АЭС, смерть мирных жителей на Украине и введение в России закона о фейках об армии.
Кроме того, состав преступления усмотрели в стримах с участием Левиева и Наки на ютуб-канале «Популярная политика».
Во время рассмотрения дела зачитали показания свидетеля обвинения по фамилии Сачков, представившегося уроженцем Донецка и пользователем интернета, добавляет «Медиазона»*. Его не было на заседании, так как он воюет на Украине. Сачков сказал, что увидел ролик Левиева и Наки и «был возмущен» действиями российской армии, но потом посмотрел брифинги Минобороны и решил, что журналисты говорили неправду.
Приговор вынесла судья Елена Ленская. Ранее она же приговорила к восьми годам колонии медиаменеджера Илью Красильщика* по той же статье, а также политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
* Майкл Наки, Руслан Левиев, Илья Красильщик, Владимир Кара-Мурза и издание «Медиазона» признаны иностранными агентами Минюстом России.