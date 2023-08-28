Колман Доминго роли активиста Байарда Растина в трейлере фильма «Растин»

Байард Растин — один из лидеров движения за гражданские права и социальные свободы. Он родился в 1912 году в Пенсильвании, а в 1936 году переехал в Нью-Йорк, где сотрудничал с А. Филипом Рэндольфом, а затем — с Мартином Лютером Кингом.