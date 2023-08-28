Колман Доминго роли активиста Байарда Растина в трейлере фильма «Растин»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Растин» — байопика о жизни американского активиста и борца за гражданские и социальные свободы Байарда Растина.
В картине его сыграл актер Колман Доминго, известный по ролям в «Линкольне», «Кэндимене» и сериале «Бойтесь ходячих мертвецов». Режиссером ленты выступил Джордж К. Вульф («Ма Рейни: Мать блюза», «Ночи в Роданте»).
Фильм расскажет о деятельности советника Мартина Лютера Кинга, его стремлении к расовому равенству и организации в 1963 году масштабного Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу, в котором приняли участие от 200 до 300 тысяч человек.
В актерский состав «Растина» вошли Крис Рок, Глинн Турман, Джеффри Райт и Одра МакДональд. Продюсерами картины стали Брюс Коэн, Тоня Дэвис, Джордж К. Вульф, а также Барак и Мишель Обама.
Премьера ленты состоится 13 сентября на кинофестивале в Торонто. В прокат «Растин» выйдет в ноябре. Тогда же, 17 ноября, картина появится на стриминговом сервисе Netflix.
Байард Растин — один из лидеров движения за гражданские права и социальные свободы. Он родился в 1912 году в Пенсильвании, а в 1936 году переехал в Нью-Йорк, где сотрудничал с А. Филипом Рэндольфом, а затем — с Мартином Лютером Кингом.
Растин пропагандировал философию ненасилия, выступал ведущим стратегом движения за гражданские права в 50-х и 60-х годах. Позднее занимался экономическими проблемами рабочих и участвовал в гуманитарных миссиях. Умер в 1987 году умер во время миссии в Гаити.