В Петербурге задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Он стрелял в лесопарке

В Петербурге задержали троих людей, стрелявших из автомата в Ржевском лесопарке. Среди них оказался экс-боец ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили «Фонтанка» и 47 News.
Мужчины, вероятно, отмечали день рождение одного из них. Именинника, а также его приятеля вскоре отпустили из отделения полиции. На бывшего «вагнеровца» же составили протокол о мелком хулиганстве. У него обнаружили автомат и пистолет.
Как выяснили правоохранители, мужчина по имени Юрий Новиков ранее отбывал тюремное наказание за убийство. В июле 2022 года он был помилован. Стрельбу в лесопарке он устроил, по данным 47 News, в честь предположительно погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
По информации издания, задержанному грозит, помимо протокола о мелком хулиганстве, также преследование за незаконное хранение огнестрельного оружия. В данный момент его автомат проверяет эксперт. Пистолет, как выяснили в полиции, был охолощенным — способным стрелять лишь холостыми.