Умер музыкальный критик и композитор Петр Поспелов

В возрасте 60 лет скончался музыкальный критик, куратор и композитор Петр Поспелов. Об этом сообщил журнал «Музыкальная академия». Причины смерти не уточняются.
«С именем Петра Глебовича связан расцвет новой культурной журналистики в России — его статьи и рецензии рубежа 1990–2000-х стали образцом живого слова о музыке для современников и следующих поколений критиков», — говорится в сообщении.
С 1993 по 1997 год Поспелов был музыкальным обозревателем в «Коммерсанте». Затем возглавлял отделы культуры в «Русском телеграфе», «Ведомостях» и «Известиях». Писал для «Афиши», «Русского журнала», «Эксперта».
В качестве композитора Поспелов написал оперы «Путешествие в страну Джамблей» и «Внук пирата», кантату «Искатели жемчуга в Яузе», продолжение сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк-2». Как музыковед выступил одним из первых в России исследователей американского минимализма.
В 2023 году Поспелов получил «Золотую маску» в категории «Лучшая работа композитора» за оркестровую реконструкцию балета «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни для Красноярского театра оперы и балета.
В последние годы работал шеф-редактором московского издательства «Композитор» и плодотворно работал над собственными музыкальными сочинениями.