Умер музыкальный критик и композитор Петр Поспелов

С 1993 по 1997 год Поспелов был музыкальным обозревателем в «Коммерсанте». Затем возглавлял отделы культуры в «Русском телеграфе», «Ведомостях» и «Известиях». Писал для «Афиши», «Русского журнала», «Эксперта».