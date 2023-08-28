Реклама
Новости

Умер музыкальный критик и композитор Петр Поспелов

Семён Гудошников
Сегодня в 20:38

В возрасте 60 лет скончался музыкальный критик, куратор и композитор Петр Поспелов. Об этом сообщил журнал «Музыкальная академия». Причины смерти не уточняются.

«С именем Петра Глебовича связан расцвет новой культурной журналистики в России — его статьи и рецензии рубежа 1990–2000-х стали образцом живого слова о музыке для современников и следующих поколений критиков», — говорится в сообщении.

С 1993 по 1997 год Поспелов был музыкальным обозревателем в «Коммерсанте». Затем возглавлял отделы культуры в «Русском телеграфе», «Ведомостях» и «Известиях». Писал для «Афиши», «Русского журнала», «Эксперта».

В качестве композитора Поспелов написал оперы «Путешествие в страну Джамблей» и «Внук пирата», кантату «Искатели жемчуга в Яузе», продолжение сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк-2». Как музыковед выступил одним из первых в России исследователей американского минимализма.

В 2023 году Поспелов получил «Золотую маску» в категории «Лучшая работа композитора» за оркестровую реконструкцию балета «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни для Красноярского театра оперы и балета.

В последние годы работал шеф-редактором московского издательства «Композитор» и плодотворно работал над собственными музыкальными сочинениями.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
люди
Петр ПоспеловСергей Прокофьев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»