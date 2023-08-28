Элтона Джона госпитализировали после падения во Франции

Британского музыканта Элтона Джона госпитализировали во Франции, после того как он подскользнулся и упал на территории своей виллы. Об этом сообщила «Би-би-си».
76-летнему артисту пришлось провести ночь в ортопедическом отделении Больницы принцессы Грейс в Монако. По словам представителя певца, Джона обследовали. У него диагностировали незначительные травмы.
«Элтон посетил местную больницу в качестве меры предосторожности. После обследования сегодня утром его немедленно выписали, и сейчас он вернулся домой в добром здравии», — сказал представитель музыканта.
В июле 2023 года Элтон Джон завершил прощальный тур «Goodbye Yellow Brick Road». После этого он отправился на юг Франции, чтобы провести там остаток лета со своей семьей.
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