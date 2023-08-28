Российским киберспортсменам разрешили выступать под национальным флагом

«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.