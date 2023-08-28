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Российским киберспортсменам разрешили выступать под национальным флагом

Семён Гудошников
Сегодня в 19:39

Международная федерация компьютерного спорта (IESF) разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

IESF принял такое решение на съезде 28 августа. 32 делегата выступили за возвращение россиянам возможности выступать под своим флагом, 13 проголосовали против, 25 — воздержались.

На съезде также отклонили предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF.

«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Российским киберспортсменам запретили выступать на мировых соревнованиях под своим флагом 18 апреля 2022 года. Некоторые организаторы и вовсе отстранили команды из России. К примеру, организатор турниров по CS:GO ESL Electronic Sports League (ESL) исключил из ESL Pro League российские клубы Virtus.pro и Gambit.

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Дмитрий Смит
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