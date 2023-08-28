Techinsider удалил из «ВК» статью о кадыке после нашествия ботов, которые хвалили Кадырова

Издание Techinsider удалило из «ВКонтакте» статью о кадыке (оно же «Адамово яблоко») после того, как боты под ней стали хвалить Рамзана Кадырова (у которого есть сын Адам).
Пост со ссылкой на статью «„Адамово яблоко“: зачем мужчинам кадык и как женщины обходятся без него» появился в группе Techisider во «ВКонтакте» в ночь на 26 августа. Вскоре под ним стали появляться подобные комментарии:
- «Кадыров реальный патриот! Он ценит традиции и культуру, он уважает граждан и историю. Как лидер, он просто красавчик!»
- «Все чеченцы, кого я знаю, уважают Кадырова».
- «Чеченский глава — пример для подражания».
- «Кадыров я искренне восхищаюсь… он большой молодец реально)».
Затем и под самими этими комментариями стали появляться хвалебные отклики: «Огонь! Найс!», «Пост истины!», «Точно подмечено!» и так далее. Одним из первых на нашествие ботов обратило внимание издание Medialeaks.
Представитель Techinsider в разговоре с SOTAvision допустил, что причиной появления однотипных комментариев стало созвучие «кадыка» с фамилией Кадырова. Журналист Никита Могутин обратил внимание, что у главы Чечни есть сын Адам, а статья называлась «Адамово яблоко».
Сперва администрация паблика чистила сообщения про Кадырова, но затем решила полностью удалить пост. «Потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыпят негатив в двойном объеме», — сказал «Подъему» главред сайта Techinsider Никита Василенок.