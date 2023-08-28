В Ярославле полиция остановила антифашистский турнир по боксу

В Ярославле полиция остановила проведение антифашистского турнира по боксу «Красный угол». Об этом сообщил телеграм-канал «Молот социализма» со ссылкой на одного из участников соревнований.
По словам мужчины, до начала турнира на место проведения приехал отряд СОБРа. Правоохранители, как заявил собеседник СМИ, «положили на пол» всех присутствующих и потребовали отказаться от задумки проводить мероприятие.
«Били током организатора, сказали не проводить мероприятия, не согласованные с государственными структурами, и потребовали отменить концерт, который должен был состояться после турнира», — поделился участник несостоявшегося мероприятия.
В антифашистском турнире должны были участвовать активисты из Москвы, Ярославля, Костромы, Иванова и Рыбинска. Помимо антифашистов, среди них были представители коммунистической идеологии, в том числе члены местного отделения КПРФ.