Новый альбом Трэвиса Скотта уже месяц лидирует в чарте Billboard. Это рекорд за последние 5 лет

Альбом «Utopia» американского рэпера Трэвиса Скотта уже четвертую неделю подряд становится лидером чарта Billboard 200. Релиз пластинки состоялся 28 июля.
Как отмечает Hypebeast, Скотт стал первым за пять лет артистом с таким достижением. В последний раз так долго удавалось оставаться в лидерах Дрейку в 2018 году, когда он выпустил альбом «Scorpion».
После «Utopia» в чарте Billboard 200 на этой неделе оказались Морган Уоллен с пластинкой «One Thing at a Time» и «Manana Sera Bonito (Bichota Season)» Karol G. Позже — на четвертой строчке — альбом с саундтреками из фильма «Барби» Греты Гервиг.
Больше всего строчек в первой десятке занимает Тейлор Свифт. В топе оказались сразу четыре альбома певицы: «Speak Now (Taylor’s Version)», «Midnights», «Lover» и «1989».