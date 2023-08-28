Реклама
Новости

Новый альбом Трэвиса Скотта уже месяц лидирует в чарте Billboard. Это рекорд за последние 5 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

Альбом «Utopia» американского рэпера Трэвиса Скотта уже четвертую неделю подряд становится лидером чарта Billboard 200. Релиз пластинки состоялся 28 июля.

Как отмечает Hypebeast, Скотт стал первым за пять лет артистом с таким достижением. В последний раз так долго удавалось оставаться в лидерах Дрейку в 2018 году, когда он выпустил альбом «Scorpion».

После «Utopia» в чарте Billboard 200 на этой неделе оказались Морган Уоллен с пластинкой «One Thing at a Time» и «Manana Sera Bonito (Bichota Season)» Karol G. Позже — на четвертой строчке — альбом с саундтреками из фильма «Барби» Греты Гервиг.

Больше всего строчек в первой десятке занимает Тейлор Свифт. В топе оказались сразу четыре альбома певицы: «Speak Now (Taylor’s Version)», «Midnights», «Lover» и «1989».

расскажите друзьям
люди
Трэвис СкоттГрета Гервиг
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»