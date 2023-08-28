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Адель остановила концерт в Лас-Вегасе, чтобы защитить фаната от охраны

Виктория Шанина
Сегодня в 16:12

Британская певица Адель прямо во время концерта сделала выговор службе безопасности площадки, которая, по ее словам, беспокоила фаната. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Шоу проходило в Лас-Вегасе. Певица прервала исполнение трека «Water under the Bridge», чтобы узнать у охранников, что происходит. Адель потребовалось несколько попыток, чтобы привлечь внимание именно тех сотрудников, которые ей были нужны.

«Что вы делаете? Почему вы все его беспокоите? Можете оставить его в покое, пожалуйста?» — сказала артистка. Позже она повторила свою просьбу.

Обращаясь уже к зрителю, а не охране, Адель заявила: «Они больше не будут тебя беспокоить, дорогой. Тебе понравится шоу».

Затем певица извинилась перед залом. «Его беспокоила служба безопасности и другие люди, сидящие за ним. Он здесь, чтобы повеселиться. Вы все здесь, чтобы повеселиться», — отметила она, а затем сказала группе играть «Water under the Bridge» сначала.

Как отмечает THR, подобный инцидент произошел на концерте Тейлор Свифт в мае. Тогда она выступала в Филадельфии в рамках своего тура «Eras». В какой‑то момент певица закричала охране: «Она в порядке! Она ничего не делала!» — и продолжила исполнять «Bad Blood».

А на предыдущем концерте в Лас-Вегасе Адель помогла паре из Нью-Йорка раскрыть пол их будущего ребенка. Певица пригласила пару к сцене, где они передали ей запечатанный конверт с полом будущего малыша, а, после того как Адель распечатала его, она расплакалась.

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