Адель остановила концерт в Лас-Вегасе, чтобы защитить фаната от охраны

Затем певица извинилась перед залом. «Его беспокоила служба безопасности и другие люди, сидящие за ним. Он здесь, чтобы повеселиться. Вы все здесь, чтобы повеселиться», — отметила она, а затем сказала группе играть «Water under the Bridge» сначала.