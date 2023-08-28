Реклама
Новости

В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:48

В Петрозаводске полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди у «ЧВК Вагнер Центра». Об этом сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что задержание проводили петербургские силовики. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый уехал из Петербурга в Карелию, добавила Волк.

По данным «Фонтанки», нападавшего задержали 27 августа и он привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, а сейчас работает в компании брата.

На палестинскую журналистку напали 26 августа во время прямого эфира со стихийного мемориала, который возник у бизнес-центра «Морская столица» (бывший «ЧВК Вагнер Центр W»). К 41-летней женщине с оператором подошел пьяный мужчина и попытался испортить оборудование, затем ударил ее в правый висок и убежал.

На нападавшего завели уголовное дело по статье 116 УК о побоях. Ему грозят обязательные или принудительные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

расскажите друзьям
люди
Ирина Волк
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»