В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

На палестинскую журналистку напали 26 августа во время прямого эфира со стихийного мемориала, который возник у бизнес-центра «Морская столица» (бывший «ЧВК Вагнер Центр W»). К 41-летней женщине с оператором подошел пьяный мужчина и попытался испортить оборудование, затем ударил ее в правый висок и убежал.