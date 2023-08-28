В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

В Петрозаводске полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди у «ЧВК Вагнер Центра». Об этом сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что задержание проводили петербургские силовики. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый уехал из Петербурга в Карелию, добавила Волк.
По данным «Фонтанки», нападавшего задержали 27 августа и он привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, а сейчас работает в компании брата.
На палестинскую журналистку напали 26 августа во время прямого эфира со стихийного мемориала, который возник у бизнес-центра «Морская столица» (бывший «ЧВК Вагнер Центр W»). К 41-летней женщине с оператором подошел пьяный мужчина и попытался испортить оборудование, затем ударил ее в правый висок и убежал.
На нападавшего завели уголовное дело по статье 116 УК о побоях. Ему грозят обязательные или принудительные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.