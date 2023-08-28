Экс-сотрудник генконсульства США признался в сборе данных о военной операции

На допросе Шонов признал вину в сборе данных о ходе военной операции по заданию американских дипломатов. Кроме того, он должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, лояльных к США, которых впоследствии они могли бы использовать, как и Шонова, для сбора информации.