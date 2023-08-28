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Экс-сотрудник генконсульства США признался в сборе данных о военной операции

Виктория Шанина
Сегодня в 13:01

Федеральная служба безопасности предъявила обвинение экс-сотруднику американского генконсульства, гражданину РФ Роберту Шонову в сборе для США данных о ходе военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Шонова обвиняют по статье 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), которая появилась в июле прошлого года и предусматривает лишение свободы до 8 лет с возможным дополнительным штрафом до 1 млн рублей.

По данным ФСБ, с сентября 2022-го до момента задержания Шонов «выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна». Он за деньги передавал им сведения о военной операции, мобилизационных процессах в регионах, проблемах и оценке их влияния на «протестную активность населения в преддверии выборов президента» в 2024-м.

На допросе Шонов признал вину в сборе данных о ходе военной операции по заданию американских дипломатов. Кроме того, он должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, лояльных к США, которых впоследствии они могли бы использовать, как и Шонова, для сбора информации.

«Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях — СВО, мобилизации, будущих выборах президента, присоединении новых территорий. Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах», — рассказал он.

Ведомство планирует допросить также Силлина и Бернстайна, в американское посольство в Москве уже направили повестки.

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