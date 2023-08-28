К проекту также присоединилась Дарья Мельникова, участие которой долгое время скрывалось. «Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же», — сказала она.