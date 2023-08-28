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Вышел полноценный трейлер продолжения «Папиных дочек». Премьера — в сентябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:56

Start показал полноценный трейлер сериала «Папины дочки. Новые». Его премьера состоится 18 сентября в 19.00 на канале СТС, сразу после эфира новые серии будут появляться в онлайн-кинотеатре.

В продолжении сериала в годовщину свадьбы Даша сбегает из дома, оставив Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей.

«Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи», — гласит синопсис проекта.

К своим ролям вернулся практически весь оригинальный актерский состав. Среди них — Нонна Гришаева (Людмила), Андрей Леонов (Сергей), Александр Олешко (Аллигатор), Ольга Волкова (Антонина Семеновна), Татьяна Орлова (Тамара), Анна Демидова (Людмила Михайловна) Филипп Бледный (Вениамин), Мирослава Карпович (Маша), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) и Екатерина Старшова (Полина).

К проекту также присоединилась Дарья Мельникова, участие которой долгое время скрывалось. «Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же», — сказала она.

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов (410 серий). Шоу четырежды получило ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрало 1,2 млрд просмотров.

За все время в сериале снялись 20 приглашенных звезд, среди которых Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и другие.

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ТиматиНонна ГришаеваАндрей ЛеоновАлександр ОлешкоОльга Волкова
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