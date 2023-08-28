«У нас закончились деньги?»: 50 Cent недоволен персональным постером для «Неудержимых-4»

Американский актер и рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон) раскритиковал свой персональный постер для боевика «Неудержимые-4». Свое недовольство он высказал в инстаграме*.
«Какого черта? У нас кончились деньги? Почему моя голова выглядит так, как будто она не связана с моим телом? Готов поспорить, у постера с Сильвестром Сталлоне с этим всё в порядке», — пишет Джексон.
В рамках рекламной кампании фильма студия Lionsgate сделала восемь постеров с исполнителями ключевых ролей. В частности, с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэтемом и Кертисом Джексоном.
Последний играет в боевике Изи Дея. Это новый персонаж франшизы, поэтому пока сложно сказать, кто такой Дей.
В четвертой части «Неудержимых» Барни Росс и Ли Кристмас из строя выбывают, и к группе присоединяются молодые бойцы. Вскоре они попадают в плен, и тогда Ли Кристмасу приходится прийти им на помощь.
Режиссером картины выступил Скотт Во («На глубине 6 футов», «Закон доблести»). Помимо Джексона, Стэтема и Сталлоне в актерский состав вошли Меган Фокс, Энди Гарсия, Дольф Лундгрен, Тони Джаа, Ико Ювайс, Рэнди Кутюр и другие артисты.
Премьера боевика «Неудержимые-4» запланирована на 22 сентября.
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