«Верни Twitter!»: Илона Маска освистали на киберспортивном турнире

Владелец X (ранее — Twitter) пришел на мероприятие вместе с сыном. Миллиардер сидел в VIP-секции, но в какой‑то момент трансляции он попал на камеру. Его показали всего на несколько секунд, но зал успел отреагировать — и не очень позитивно.