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«Верни Twitter!»: Илона Маска освистали на киберспортивном турнире

Виктория Шанина
Сегодня в 21:09

26 августа в Лос-Анджелесе состоялся гранд-финал киберспортивного турнира Valorant Champions 2023 по онлайн-шутеру Riot Games. Его посетил даже Илон Маск, пишет Esports One.

Владелец X (ранее — Twitter) пришел на мероприятие вместе с сыном. Миллиардер сидел в VIP-секции, но в какой‑то момент трансляции он попал на камеру. Его показали всего на несколько секунд, но зал успел отреагировать — и не очень позитивно.

Другие зрители начали освистывать Маска, и продолжили делать это даже после того, как бизнесмен пропал из кадра. Ему кричали: «Верни Twitter!».

Также гранд-финал Valorant посетил голливудский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек. Он успел купить сувениры для своих детей и дать небольшое интервью.

Победу на Valorant Champions 2023 одержала команда Evil Geniuses. В финале она одолела противников Paper Rex и выиграла 1 млн долларов.

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Илон МаскБен Аффлек
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