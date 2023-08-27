«Верни Twitter!»: Илона Маска освистали на киберспортивном турнире

Владелец X (ранее — Twitter) пришел на мероприятие вместе с сыном. Миллиардер сидел в VIP-секции, но в какой‑то момент трансляции он попал на камеру. Его показали всего на несколько секунд, но зал успел отреагировать — и не очень позитивно.
Другие зрители начали освистывать Маска, и продолжили делать это даже после того, как бизнесмен пропал из кадра. Ему кричали: «Верни Twitter!».
Также гранд-финал Valorant посетил голливудский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек. Он успел купить сувениры для своих детей и дать небольшое интервью.
Победу на Valorant Champions 2023 одержала команда Evil Geniuses. В финале она одолела противников Paper Rex и выиграла 1 млн долларов.