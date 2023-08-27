Фронтмен The Killers собирается остановить тур и работу над новым альбомом

Рок-группа The Killers может временно отказаться от стадионных концертов, несмотря на проходящий сейчас тур, и прекратить работу над новым альбомом, который почти завершен. Об этом вокалист, клавишник и автор большинства текстов песен группы Брэндон Флауэрс заявил в интервью The Sunday Times.