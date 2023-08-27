Фронтмен The Killers собирается остановить тур и работу над новым альбомом

Рок-группа The Killers может временно отказаться от стадионных концертов, несмотря на проходящий сейчас тур, и прекратить работу над новым альбомом, который почти завершен. Об этом вокалист, клавишник и автор большинства текстов песен группы Брэндон Флауэрс заявил в интервью The Sunday Times.
По словам Флауэрса, сейчас он находится в состоянии сильнейшего за последние 20 лет кризиса. Кроме того, музыканта сильно расстроила реакция зрителей концерта в Батуми на приглашение на сцену барабанщика из России.
«Мы хотим, чтобы наши концерты проходили в атмосфере единения. Мы опечалены тем, что так случилось», — сказал фронтмен группы.
Он добавил, что не ожидал, что фанаты воспримут его фразу «Все люди братья» как поддержку российской военной операции на Украине.
Концерт в Батуми, о котором идет речь, прошел 15 августа. Брэндон Флауэрс пригласил на сцену барабанщика из России, группа приглашает на сцену зрителей на концертах уже в течение многих лет.
Зрители освистали The Killers, показывали музыкантам неприличные жесты и выкрикивали антироссийские лозунги. Часть зрителей, согласно сообщениям СМИ, демонстративно покинула стадион Black Sea Arena.