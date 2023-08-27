Москвич отправил мошенникам с фейкового аккаунта Ивана Охлобыстина 40 тыс. рублей

Перейдя по ссылке, москвич списался с неким Артемом Безруковым, и отправил ему 5 тыс. рублей в надежде их приумножить. Спустя некоторое время ему сообщили, что доход от инвестиций составил 94 тыс. Но есть проблема — чтобы вывести деньги, нужно заплатить еще.