Москвич отправил мошенникам с фейкового аккаунта Ивана Охлобыстина 40 тыс. рублей

42-летний москвич Елисей В. стал жертвой мошенников, прикрывающихся фейковым аккаунтом актера Ивана Охлобыстина. Об этом пишет телеграм-канал «112».
Елисей случайно нашел аккаунт якобы Охлобыстина в Telegram, начал читать посты и заметил рекламу инвестиций. По данным «112», известное имя актера вселило ему уверенность, что это не может быть мошенничеством, и решил вложить деньги.
Перейдя по ссылке, москвич списался с неким Артемом Безруковым, и отправил ему 5 тыс. рублей в надежде их приумножить. Спустя некоторое время ему сообщили, что доход от инвестиций составил 94 тыс. Но есть проблема — чтобы вывести деньги, нужно заплатить еще.
Сперва Елисей оплатил некую пошлину в размере 14 100 рублей. Затем у него потребовали гарантийный взнос в 20 680 рублей и еще 37 670 рублей для подтверждения транзакции. Жертва мошенников перевел все платежи, кроме последнего — у него закончились деньги.
Когда с финальным платежом на задалось, Артем Безруков перестал выходить на связь. Тогда Елисей понял, что попал в ловушку злоумышленников, и пошел в полицию.