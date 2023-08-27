Папа римский Франциск получил премию «Это журналистика» и назвал дезинформацию грехом

Папа римский Франциск стал лауреатом итальянской премии «Это журналистика» (È Giornalismo). Об этом сообщает русская редакция Vatikan News.
По случаю этого события папа прочел речь о фейках. Он заявил, что главными грехами журналистики являются дезинформация, клевета, диффамация и любовь к скандалам и грязи, на которые авторы идут из‑за денег.
По его мнению, мы живем в эпоху, когда «все всё комментируют», и некоторые комментарии появляются еще до самой информации. Поэтому необходимо «вернуться к продвижению принципа реальности: реальность всегда выше идеи».
Кроме того, цифровая культура, хоть и дала много новых возможностей для общения, несет с собой также риск превращения коммуникации в лозунг.
«Меня, например, все больше волнуют манипуляции со стороны тех, кто в угоду интересов распространяет фейковые новости, чтобы ориентировать общественное мнение. Пожалуйста, не будем уступать логике противостояния, не будем обуславливать себя языком ненависти», — говорит папа римский Франциск.