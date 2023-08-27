Папа римский Франциск получил премию «Это журналистика» и назвал дезинформацию грехом

«Меня, например, все больше волнуют манипуляции со стороны тех, кто в угоду интересов распространяет фейковые новости, чтобы ориентировать общественное мнение. Пожалуйста, не будем уступать логике противостояния, не будем обуславливать себя языком ненависти», — говорит папа римский Франциск.