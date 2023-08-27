В официальном твиттере сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца» по вселенной «Звездных войн» — появился постер картины. Его главным героем стал милый зверек лот-кот.
Лот-кот — это существо из семейства тук, которое обитает на планете Лотал. И по зрительской симпатии он вполне может составить конкуренцию малышу Йода из «Мандалорца».
А еще в твиттере сериала появился ролик, где лот-кот на протяжении 35 секунд живет свою обычную жизнь — ест, принимает ласки Асоки и проказничает, издавая милые кошачьи звуки.
На стриминговой платформе Disney+ уже вышли два эпизода «Асоки». Еще один дебютирует 29 августа.
Действие сериала развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».
Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Иман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.