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Disney Plus показал лот-кота — милого зверька из «Асоки» по «Звездным войнам»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:46

В официальном твиттере сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца» по вселенной «Звездных войн» — появился постер картины. Его главным героем стал милый зверек лот-кот.

Лот-кот — это существо из семейства тук, которое обитает на планете Лотал. И по зрительской симпатии он вполне может составить конкуренцию малышу Йода из «Мандалорца».

© Фото: ahsokaofficial/twitter.com

А еще в твиттере сериала появился ролик, где лот-кот на протяжении 35 секунд живет свою обычную жизнь — ест, принимает ласки Асоки и проказничает, издавая милые кошачьи звуки.

Видео: ahsokaofficial/twitter.com

На стриминговой платформе Disney+ уже вышли два эпизода «Асоки». Еще один дебютирует 29 августа.

Действие сериала развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».

Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Иман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.

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