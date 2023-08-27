Машина гонщика NASCAR перевернулась 10 раз после аварии во время гонки

Американский гонщик NASCAR Райан Прис попал в страшную аварию во время финального заезда регулярного сезона NASCAR Cup Series в субботу, пишет Fox News.
После 155 кругов на трассе в Дейтона-Бич Прис на автомобиле № 41 и Чейз Бриско на автомобиле № 14 столкнулись на задней прямой на скорости в 200 км/ч, из‑за чего Прис вылетел с трассы и взлетел в воздух. Его машина перевернулась 10 раз, после чего приземлилась на колёса.
Для оказания помощи 32-летнему гонщику был вызван медицинский персонал. Водителя удалось вытащить из дымящегося Ford Mustang, и он на носилках был отправлен в медпункт на поле, а затем и в больницу. Сильных травм ему удалось избежать, Прис даже не потерял сознание.
«Гонщикам нельзя быть неженками. Офигеть. Скоро вернусь», — написал в твиттере Прис после инцидента.
В NASCAR пообещали отправить машину Приса для проверки в научно-исследовательский центр в Конкорде.