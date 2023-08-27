Машина гонщика NASCAR перевернулась 10 раз после аварии во время гонки

После 155 кругов на трассе в Дейтона-Бич Прис на автомобиле № 41 и Чейз Бриско на автомобиле № 14 столкнулись на задней прямой на скорости в 200 км/ч, из‑за чего Прис вылетел с трассы и взлетел в воздух. Его машина перевернулась 10 раз, после чего приземлилась на колёса.