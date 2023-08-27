Умер режиссер «Вассы» и «В круге первом» Глеб Панфилов

Вечером 26 августа стало известно о смерти режиссера и сценариста Глеба Панфилова на 90-м году жизни. О ней ТАСС рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в „Ленкоме Марка Захарова“, где его спектакли шли много лет», — говорится в сообщении.
Телеграм-канал Mash уточняет, что причиной смерти стал повторный инсульт. Врачи больше часа боролись за его жизнь, но продолжительная болезнь и тяжелое состояние оказались сильней, добавляет издание.
В мае Панфилова госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского. Спустя три дня его состояние несколько улучшилось, однако у него развилась пневмония, и его подключили к ИВЛ. В июне «Комсомольская правда» узнала, что после болезни режиссер потерял возможность самостоятельно ходить и разговаривать. В начале 2023 года он также потерял жену и актрису Инну Чурикову.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 г. в Магнитогорске. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», там был выпущен его первый фильм «В огне брода нет», принесший ему главный приз кинофестиваля в Локарно.
В числе других работ режиссера — «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. вышел фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время работы над фильмом они поженились.