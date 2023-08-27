Умер режиссер «Вассы» и «В круге первом» Глеб Панфилов

В мае Панфилова госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского. Спустя три дня его состояние несколько улучшилось, однако у него развилась пневмония, и его подключили к ИВЛ. В июне «Комсомольская правда» узнала, что после болезни режиссер потерял возможность самостоятельно ходить и разговаривать. В начале 2023 года он также потерял жену и актрису Инну Чурикову.