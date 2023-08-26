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Премьер-министр Эстонии не уйдет в отставку, несмотря на связи бизнеса ее мужа с Россией

Максим Саблин
Сегодня в 19:30

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что не собирается покидать пост из‑за скандала со связями бизнеса своего супруга с Россией.

«Я не планирую уходить в отставку. Я была и останусь премьер-министром ради свободы Украины и Эстонии», — ответила Каллас на вопрос журналиста.

Покинуть пост от нее требовали оппозиционные политики. Они обратили внимание на новость ERR, где утверждалось, что компания мужа Каллас Stark Logistics продолжала вести бизнес с Россией после начала военной операции на территории Украины в феврале 2022 года.

Комментируя обвинения, её гендиректор сказал, что его фирма лишь помогала сократить операции ООО «Аэропром». Однако журналисты заметили, что заказов у последнего стало только больше и он заработал 30 млн евро, из которых Stark Logistics получила полтора млн, сотрудничая только с этим подрядчиком и «по сути» будучи лишь его транспортным подразделением.

Когда журналисты спросили Каллас об этом, она отметила, что Stark не ввозила в Россию подсанкционные грузы, «а всё остальное вопрос морального компаса». Также премьер-министр подчеркнула, что не обсуждает со своим супругом его бизнес.

После разгоревшегося скандала в интервью Financial Times представитель Stark Logistics сказал, что компания не нарушала санкции и планирует прекратить поставки грузов в Россию в сентябре.

Реагируя на случившееся, муж Каллас объявил о намерении продать все свои акции в компании Stark Logistics и выйти из состава совета директоров.

«Мы много раз обсуждали вопрос перевозки для нашего клиента и верили, что поступаем правильно, помогая нужным людям и спасая там хорошую эстонскую компанию, иначе мы бы не смогли этого сделать. Я понимаю, что многие люди в Эстонии так не считают. Наоборот, им не кажется это моральным в свете агрессивной войны России», — рассказал он.

В прошлом Каллас критиковала эстонские компании, ведущие бизнес с российскими фирмами, и высказывала мнение, что они должны его прекратить, чтобы не помогать российской военной машине.

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