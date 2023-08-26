Папа римский Франциск призвал молодых россиян быть «созидателями мира среди конфликтов»

Папа римский Франциск ответил на вопросы верующих из России, сообщает русская редакция Vatikan News. В режиме телемоста он принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, встреча прошла в пятницу в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.
В своей речи Франциск напомнил о важности диалога между поколениями, принятии их жизненного опыта и мечтаний. По его мнению, способность мечтать и видение будущего помогают сохранить единство поколений, и если пожилые мечтают о демократии и единстве наций, то молодые призваны быть ремесленниками окружающей среды и мира.
«Я желаю вам, молодые россияне, призвания быть созидателями мира посреди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир. Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких зернышек, которые в эту военную зиму еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной. Как я сказал в Лиссабоне: «Имейте смелость заменить страхи мечтами: замените страхи мечтами. Замените страхи мечтами, не будьте управляющими страхов, но предпринимателями мечты! Позвольте себе роскошь мечтать по-крупному!» — обратился к собравшимся понтифик.
Также он напомнил, что в церкви не бывает лишних людей, вход в нее свободен для всех, кто видит себя перед Богом: молодых и стариков, здоровых и больных, праведных и грешных.
В заключение встречи Франциск призвал молодых россиян хранить свою богатую культуру, полную выдающихся деятелей искусства, а также святых, отстаивавших ценности мира и любви к ближнему, передает ТАСС.