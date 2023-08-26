Папа римский Франциск призвал молодых россиян быть «созидателями мира среди конфликтов»

«Я желаю вам, молодые россияне, призвания быть созидателями мира посреди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир. Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких зернышек, которые в эту военную зиму еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной. Как я сказал в Лиссабоне: «Имейте смелость заменить страхи мечтами: замените страхи мечтами. Замените страхи мечтами, не будьте управляющими страхов, но предпринимателями мечты! Позвольте себе роскошь мечтать по-крупному!» — обратился к собравшимся понтифик.