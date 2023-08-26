В Кузбассе родился Гарри Поттер

«Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере сына всегда будут запоминать по имени», — объяснил Поттер-старший.