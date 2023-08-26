В Кузбассе родился Гарри Поттер

В городе Кемерово, столице Кузбасса, в семье Алины и Сергея Поттеров родился мальчик. Они решили назвать его в честь главного героя книг Джоанн Роулинг о юном волшебнике, пишет «Сибдепо».
Гарри Поттер весом 3,7 килограмма и ростом 53 сантиметра появился на свет 25 августа в 12.30.
Как пояснил отец мальчика, Сергей Поттер, ни он, ни его супруга не фанаты саги Джоан Роулинг. Однако, как только УЗИ показало, что у них родится сын, пара решила назвать его именно Гарри. По словам Сергея, рано или поздно в семье с фамилией Поттер должен был появиться Гарри.
Сегодня в Кемерово появился свой Гарри Поттер — мальчик по имени Гарри родился 25 августа в 12.30 у кемеровчан Алины и Сергея Поттеров. И, судя по «метрике», малыш с волшебным именем получился крупным, 53 сантиметра ростом и 3,7 килограмма весом, и выглядит вполне здоровым.
«Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере сына всегда будут запоминать по имени», — объяснил Поттер-старший.