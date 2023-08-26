ДШРГ «Русич» не будет участвовать в СВО, пока ее задержанного в Финляндии лидера не вернут России

Командир «Русича» Ян Петровский был задержан в Финляндии 20 июля по подозрению в нарушении миграционного законодательства, он пытался улететь в Ниццу. В страну он въехал под именем Воислава Тордена, у которого был вид на жительство в стране, рассказали в российском посольстве. Об этом стало известно лишь 25 августа.