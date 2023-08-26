ДШРГ «Русич» не будет участвовать в СВО, пока ее задержанного в Финляндии лидера не вернут России

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» заявила, что прекращает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Поводом для демарша группировки стало задержание в Финляндии одного из ее лидеров, Яна Славяна Петровского.
«Пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ), Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела», — говорится в сообщении в телеграм-канале группировки.
«Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?» — удивляется представитель «Русича».
«Захотели ушли, захотели пришли. Контракты давно кончились, свои обязательства за его время мы выполнили, а свыше оговореной нормы мы никому не обязаны», — добавил он в следующем посте.
Командир «Русича» Ян Петровский был задержан в Финляндии 20 июля по подозрению в нарушении миграционного законодательства, он пытался улететь в Ниццу. В страну он въехал под именем Воислава Тордена, у которого был вид на жительство в стране, рассказали в российском посольстве. Об этом стало известно лишь 25 августа.
В течение месяца командир «Русича» содержался в центре временного размещения и не обращался в посольство, а его интересы представлял местный адвокат, продолжают представители ведомства. Финский телеканал Yle добавляет, что командир «Русича» планирует запросить убежище в стране.
23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа. Изменение меры пресечения связано с запросом Украины о его задержании для экстрадиции по уголовному делу. Лишь после этого он обратился в российское посольство.
В Украине Петровского обвиняют в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах, уточняет финский телеканал MTV3.
Славян находится под санкциями Евросоюза и США, добавляет РБК. Американский Минфин называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах, а также в военных действиях на Украине с февраля 2022 года; она связана с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».