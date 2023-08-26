SpaceX успешно запустила к МКС корабль Crew Dragon с россиянином на борту

SpaceX успешно запустила с Космического центра имени Кеннеди во Флориде корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту. Экипаж Crew-7 находится на пути к МКС, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Пуск осуществлялся ракетой-носителем Falcon-9, разработанной SpaceX. Через 20 минут полета корабль вышел на орбиту. Его стыковка с американским сегментом космической станции запланирована на 27 августа.
В экипаж Crew-7 входят астронавтка НАСА Жасмин Могбели, японский астронавт Сатоши Фурукава, первый астронавт Дании Андреаc Могенсен и российский космонавт Константин Борисов (для него это первый полет в космос).
Борисов стал 23-м российским космонавтом, полетевшим в космос на американском корабле и третьим — на Crew Dragon. Такие миссии осуществляются в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. Следующий россиянин — Александр Гребенкин — полетит к МКС на Crew Dragon во второй половине 2024 года.