SpaceX успешно запустила к МКС корабль Crew Dragon с россиянином на борту

Борисов стал 23-м российским космонавтом, полетевшим в космос на американском корабле и третьим — на Crew Dragon. Такие миссии осуществляются в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. Следующий россиянин — Александр Гребенкин — полетит к МКС на Crew Dragon во второй половине 2024 года.