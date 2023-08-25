Минюст признал иноагентами издание «Довод» и главреда «Дилетанта» Виталия Дымарского

Минюст признал иноагентами издание «Довод», главреда «Дилетанта» Виталия Дымарского, экономиста Михаила Крутихина, блогера Александра Штефанова и еще троих человек и одно НКО.
В реестр попали черкесский активист Мартин Кочесоков, публицист Кирилл Рогов и журналист Deutsche Welle Константин Эггерт, а также некоммерческая организация MRR-Fung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующая проект My Russian Rights.
Все физические лица, пополнившие список, участвовали в распространении (и создании в случае Крутихина, Рогова, Штефанова и Эггерта) материалов иноагентов, заявили в Минюсте.
Рогов и Штефанов были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Дымарский, Крутихин и Рогов также распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и армии.
Кочесоков выступал с призывами к действиям, которые могут угрожать территориальной целостности России. Крутихин, Рогов, Штефанов и Эггерт выступали против военной операции на территории Украины.
MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), как отметило ведомство, осуществляла совместную деятельность с иностранным агентом, а также выступало против военных действий на Украине и распространяло недостоверные данные о властях.
«Довод» распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о властях и армии России. Кроме того, издание выступало против СВО.