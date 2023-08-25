Марина Брусникина стала главным режиссером РАМТа

«Первый спектакль в нашем театре — „Лада, или Радость“ — Марина Брусникина поставила в 2013 году, и уже тогда между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт. С тех пор Марина Станиславовна выпустила в РАМТе еще три постановки, у нее замечательный дар режиссера и дар педагога, артисты с радостью откликаются на ее идеи — и на выбор драматургического материала, и на подход к работе с ним», — заявил он.