Марина Брусникина стала главным режиссером РАМТа

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина стала главным режиссером Российского академического молодежного театра. Об этом стало известно из публикации на сайте РАМТа.
Там сообщили, что 25 августа худрук театра Алексей Бородин представил труппе Брусникину. На встрече Бородин заявил, что новый главный режиссер — «близкий театру и в творческом, и в человеческом плане» специалист.
«Первый спектакль в нашем театре — „Лада, или Радость“ — Марина Брусникина поставила в 2013 году, и уже тогда между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт. С тех пор Марина Станиславовна выпустила в РАМТе еще три постановки, у нее замечательный дар режиссера и дар педагога, артисты с радостью откликаются на ее идеи — и на выбор драматургического материала, и на подход к работе с ним», — заявил он.
Первой премьерой нового театрального сезона станет документальный спектакль Брусникиной «Здесь дом стоял» с участием Ларисы Гребенщиковой, Алексея Блохина, Татьяны Шатиловой, Юрия Григорьева. Его покажут 11, 12 и 14 сентября.
Кроме того, 30 августа, 1 и 2 сентября в Театральном дворе РАМТа представят постановку Брусникиной по роману Григория Служителя «Дни Савелия». Во второй половине сезона Брусникина займется постановкой спектакля по роману Ивана Шмелева «Лето Господне».
Марина Брусникина с 1985 по 2003 год работала актрисой в МХТ им. Чехова, позднее она стала режиссером и помощником худрука. Также она преподавала в Школе-студии МХАТ.
После смерти мужа Дмитрия Брусникина в 2018 году Марина Брусникина руководит театром «Практика». В качестве режиссера она работала над постановками МХТ им. Чехова, МДТ им. Пушкина, «Сатирикона», Театра им. Моссовета, Et Cetera, Театра Наций и «Современника».