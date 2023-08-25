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Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят после 30 лет перерыва

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:03

Авиасообщение между Россией и Мьянмой восстановят впервые за 30 лет. Об этом cообщили в Росавиации.

Ведомство выдало авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов из города Мандалай в Новосибирск. Первые рейсы по этому маршруту будут выполнены уже в сентябре.

Первый полет запланирован на 5 сентября. Рейсы планируют проводить дважды в неделю на самолете А319.

«Начало полетов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии», — отметили в Росавиации.

У России не было прямого авиасообщения с Мьянмой с 1993 года. До этого авиакомпания «Аэрофлот» выполняла рейсы в крупнейший город Мьянмы — Янгон. Полеты совершались с 1962 года.

В феврале авиационные власти России и Мьянмы обсудили в Москве проект восстановления авиасообщения. В июле Мьянма объявила о безвизовом режиме для российских туристов и бизнесменов.

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РосавиацияАэрофлот
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