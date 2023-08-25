В Москве открылось пространство «19:01 на Кристалле», где будут проходить концерты, театральные постановки, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы пространства.
23 августа они устроили вечеринку по случаю запуска «19:01 на Кристалле» в стиле культурного пикника. На ней отыграли диджей-сеты Андрей Клинг, музыкальный куратор клуба «Поле», и Егор Холкин.
Также на площадке представили пластический перформанс «1901» от творческого объединения SuperPuper. В ходе выступления танцоры сорвали строительный занавес и открыли вторую локацию со сценой, где гостей ожидала группа Lovanda.
Кроме того, по пространству «19:01 на Кристалле» провели экскурсию гиды проекта «Москва глазами инженера». «Тильда» специально подготовила для пикника меню, а The Nest и Simple Wine предложили посетителям напитки.
Среди гостей пространства, которое оформляли Citymakers и Asterus, были Елена Крыгина, Павел Вардишвили, Дарья Яструбицкая, Гриша Супер, Ирина Чайковская и другие деятели культуры и искусства.
Они узнали о стартующей 25 августа бесплатной программе «19:01 на Кристалле». В нее войдут выступления Сергея Голикова и «Погреба Жабы», Ильи Симонова, Kedr Livansky, Андрея Панина, а также занятия йогой, мастер-класс по мозаике, хореографические перформансы, пинг-понг-турнир и театральные представления.