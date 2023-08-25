В Москве открылось пространство «19:01 на Кристалле»

Они узнали о стартующей 25 августа бесплатной программе «19:01 на Кристалле». В нее войдут выступления Сергея Голикова и «Погреба Жабы», Ильи Симонова, Kedr Livansky, Андрея Панина, а также занятия йогой, мастер-класс по мозаике, хореографические перформансы, пинг-понг-турнир и театральные представления.