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В Москве открылось пространство «19:01 на Кристалле»

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:43

В Москве открылось пространство «19:01 на Кристалле», где будут проходить концерты, театральные постановки, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы пространства.

23 августа они устроили вечеринку по случаю запуска «19:01 на Кристалле» в стиле культурного пикника. На ней отыграли диджей-сеты Андрей Клинг, музыкальный куратор клуба «Поле», и Егор Холкин.

Также на площадке представили пластический перформанс «1901» от творческого объединения SuperPuper. В ходе выступления танцоры сорвали строительный занавес и открыли вторую локацию со сценой, где гостей ожидала группа Lovanda.

Кроме того, по пространству «19:01 на Кристалле» провели экскурсию гиды проекта «Москва глазами инженера». «Тильда» специально подготовила для пикника меню, а The Nest и Simple Wine предложили посетителям напитки.

Среди гостей пространства, которое оформляли Citymakers и Asterus, были Елена Крыгина, Павел Вардишвили, Дарья Яструбицкая, Гриша Супер, Ирина Чайковская и другие деятели культуры и искусства.

Они узнали о стартующей 25 августа бесплатной программе «19:01 на Кристалле». В нее войдут выступления Сергея Голикова и «Погреба Жабы», Ильи Симонова, Kedr Livansky, Андрея Панина, а также занятия йогой, мастер-класс по мозаике, хореографические перформансы, пинг-понг-турнир и театральные представления.

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Елена КрыгинаДарья ЯструбицкаяИрина ЧайковскаяСергей ГоликовАндрей Панин
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