Во Владивостоке за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Улицы затоплены

Он отметил, что на улицах Фадеева и Кипарисовой сошли сели, фиксируются сходы грунта и в других точках. Шестаков призвал водителей без особой необходимости не выезжать в город, а работодателей — «отпустить по возможности сотрудников в течение дня, чтобы не создавать транспортного коллапса на дорогах и дать возможность людям быстрее добраться домой».