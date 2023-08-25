Во Владивостоке за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Улицы затоплены

Во Владивосток пришел южный антициклон, из‑за которого в городе за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.
В районе Владивостока Сагород выпало 84 миллиметра осадков, в целом по городу — 65 миллиметров при месячной норме августа в 176 миллиметров, пояснил он. По прогнозам синоптиков, за сутки в Приморье может выпасть до 130 миллиметров осадков.
Множество дорог затопило, движение городских автобусов остановлено, федеральная дорога «Уссури» перекрыта в обоих направлениях. На 25 августа во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.
Из‑за циклона произошли восемь аварийных отключений электроэнергии, 70 тыс. жителей города остались без света. Глава владивостокской администрации Константин Шестаков уточнил, что без электричества остались жители 16 улиц.
Он отметил, что на улицах Фадеева и Кипарисовой сошли сели, фиксируются сходы грунта и в других точках. Шестаков призвал водителей без особой необходимости не выезжать в город, а работодателей — «отпустить по возможности сотрудников в течение дня, чтобы не создавать транспортного коллапса на дорогах и дать возможность людям быстрее добраться домой».
В августе Приморский край накрыло ливнями из‑за тайфуна «Ханун», что привело к сильнейшему за последние 10 лет наводнению. С 3 по 23 августа в регионе уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Из‑за наводнений власти Приморского края рекомендовали муниципалитетам сдвинуть начало учебного года в школах и детских садах.