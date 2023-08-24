YouTube тестирует функцию поиска песен по мелодии. Ее можно напеть или промычать в приложении

YouTube начал тестирование новой экспериментальной функции. Сервис хочет позволить пользователям искать песни с помощью напетой ими мелодии, сообщил The Verge.
Новинка уже стала доступна некоторым пользователям мобильного приложения, работающего на гаджетах с оперативной системой Android. Пока функцию пробуют на ограниченном числе людей из разных частей мира.
Подобную технологию под названием Hum to Search ранее внедрили в приложения Google и Google Assistant, это случилось в 2020 году. Однако версия для YouTube, как рассчитывают разработчики, будет работать быстрее.
Если приложению Google требуется 10-15 секунд, чтобы определить трек, то YouTube должен делать это буквально за три секунды. Когда новая функция станет доступна всем пользователям сервиса, пока неясно.
The Verge называет инновацию YouTube аналогом сервиса Shazam. Однако последний позволяет искать песни с помощью записи их в приложении. Технология Shazam пока не способна распознавать треки по напетой пользователями мелодии.