Сеть кофеен Costa Coffee переименуют в Lalibela Coffee

Сеть кофеен Costa Coffee появилась в 1971 году в Великобритании. В 1995 году ее купил холдинг Whitbread, а в 2019-м — Coca-Cola. Кофейни Costa Cofee работают более чем в 30 странах. В 2008 году «Росинтер Ресторантс» начал развивать сеть в России.