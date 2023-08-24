Сеть кофеен Costa Coffee переименуют в Lalibela Coffee

Сеть кофеен Costa Coffee продолжит работу в России под новым названием — Lalibela Coffee. Об этом сообщил «Коммерсант».
Такое имя кофейни получат из‑за названия бренда кофе, с производителем которого сотрудничает российский франчайзи Costa Coffee — «Росинтер Ресторантс». По информации издания, «Лалибела кофе» станет новым партнером компании.
По словам гендиретора «Лалибела кофе» Дмитрия Гущина, «Росинтер Ресторантс» готовится к ребрендингу сети. Компания уже зарегистрировала несколько доменов, в том числе lalibela coffee cafe и lalibela coffee shop.
Когда произойдет ребрендинг кофеен, Гущин не рассказал. Он также не поделился иными деталями, касающимися дальнейшего развития переименованной сети.
Сеть кофеен Costa Coffee появилась в 1971 году в Великобритании. В 1995 году ее купил холдинг Whitbread, а в 2019-м — Coca-Cola. Кофейни Costa Cofee работают более чем в 30 странах. В 2008 году «Росинтер Ресторантс» начал развивать сеть в России.