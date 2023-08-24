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В «Манеже» пройдет архитектурный фестиваль «Архитектон» — с выставками, лекциями и премией

Семён Гудошников
Вчера в 23:34

В петербургском «Манеже» с 13 по 17 сентября пройдет первый архитектурный фестиваль «Архитектон». Он объединит форум, премию, выставки и программы паблик-арта, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

В течение всех фестивальных дней на форуме будут проходить дискуссии и лекции с участием архитекторов, урбанистов, градозащитников, архитектурных критиков, девелоперов, культурных институций и общественных организаций. Среди спикеров — архитекторы Кирилл Губернаторов, Олег Шапиро, Никита Явейн, Тотан Кузембаев, Петр Советников, Петр Кудрявцев и главред портала Архи.ру Юлия Тарабарина.

В рамках фестиваля состоится вручение премии «Архитектон», которая учреждена петербургским Союзом архитекторов в 2001 году, но сейчас стартует в новом формате. Жюри выберет лучшие жилые дома, общественные здания и пространства, построенные в Петербурге за последние четыре года, а также лучшие проекты общественной функции. Наряду с гран-при будет и премия для молодых архитекторов до 35 лет.

Еще одним блоком фестиваля станет выставка «Архитектон». Кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представят свой взгляд на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик.

На выставке будет экспозиция, посвященная ленинградской художественной школе времен позднего СССР, раздел «Руина», осмысляющий ценности прошлого и возможности нового, интерактивная инсталляция «Город с открытым кодом» — о Петербурге будущего. Центром выставки станет коллективный «кабинет архитектора», где разместятся архитектурные реликвии, артефакты и рабочие инструменты.

На первом этаже «Манежа» обустроят многозальный кинотеатр, в котором будут показывать видеопрезентации 16 успешных мастерских Петербурга. Среди них — «А.Лен», «Студия 44», «Архитектурная мастерская Мамошина» и «Интерколумниум».

На фестивале также представят объединенную экспозицию петербургских школ и университетов — Академии имени Штиглица, СПбГАСУ, Горного университета, ВШЭ, ИТМО и Академии художеств имени Репина. Каждый день выставки, кроме последнего, будет посвящен одной из школ.

Уличной частью «Архитектона» станет выставка в рамках городской паблик-арт программы «Музейная линия». Кураторы проекта — Георгий Снежкин и Лиза Савина — пригласили 15 молодых архитекторов придумать свои архитектоны. Их работы представят на площади у Западного фасада «Манежа». Самая масштабная из них — архитектон, выполненный бюро NTML из труб различного диаметра.

Архитектоны — термин, который придумал и ввел в 1923 году Казимир Малевич. Он называл архитектонами супрематические архитектурные модели из врезающихся друг в друга геометрических фигур. Они не имеют утилитарного значения и разрабатывались как части нового «супрематического ордера», который, по мысли Малевича, должен был стать основой архитектуры будущего.

Узнать подробнее о выставке и купить билеты можно на «Афише».

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Никита ЯвейнТотан КузембаевПетр КудрявцевАндрей ЛарионовВладимир ФроловКазимир Малевич
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