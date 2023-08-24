В рамках фестиваля состоится вручение премии «Архитектон», которая учреждена петербургским Союзом архитекторов в 2001 году, но сейчас стартует в новом формате. Жюри выберет лучшие жилые дома, общественные здания и пространства, построенные в Петербурге за последние четыре года, а также лучшие проекты общественной функции. Наряду с гран-при будет и премия для молодых архитекторов до 35 лет.