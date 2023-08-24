Десятки женщин обвинили в домогательствах врача-невролога и в прошлом депутата Заксобрания Карелии от партии «Единая Россия» Аркадия Рутгайзера. Об этом сообщило издание «Черта» и журналистка Наталья Севец-Ермолина*.
Севец-Ермолина* рассказала в соцсетях, что слышала сразу от нескольких женщин истории о сексуализированном насилии со стороны знаменитого в республике медика. По ее словам, врача многие пациенты «считают полубогом».
Журналистка не стала раскрывать имя доктора, который, по ее информации, принуждал пациенток к оральному сексу во время приема в клинике. Однако его раскрыли «Черте» две предполагаемые жертвы медика.
Прием «по знакомству»
Одна женщина заявила, что попросила Рутгайзера помочь с болями в спине в 2018 году. Врач принял свою на тот момент 40-летнюю знакомую без официального направления и сперва действительно помогал ей, направил в реабилитационный центр и проводил мануальную терапию.
Но, по словам женщины, на одном из приемов доктор «вдруг начал» ее целовать. «Неожиданно поцеловал в губы. Потом начал руками лезть в разные места», — пояснила бывшая пациентка Рутгайзера.
«Я подумала: «Интересное кино, что вообще с мужиком произошло?» Давай руки его отбивать. А он этому так удивился», — рассказала она. На следующем сеансе Рутгайзер, как утверждает женщина, запер дверь на ключ, «вытащил член и начал совать его ей в рот со словами: «Тебе приятно, что у тебя на губах мой член?».
Пациентка призналась, что посчитала, будто в клинике «такие правила игры» и что ей «придется потерпеть», поскольку Рутгайзер принял ее бесплатно, «по знакомству». «Конечно, давала ему понять, что мне не нравится, но он меня убеждал, что надо просто расслабиться, говорил, что я слишком зажата», — добавила женщина.
Иглотерапия для студентки
Другая экс-пациентка Рутгайзера рассказала, что столкнулась с домогательствами врача еще студенткой «почти сорок лет назад». По словам женщины, сеанс иглотерапии у Рутгайзера она «запомнила на всю жизнь».
«Медсестра вышла из кабинета, он закрыл дверь, а я лежала на кушетке в одних трусах. Сначала он установил иглы по телу, потом через какое‑то время расстегнул ширинку, достал член и начал водить им по моим губам», — вспомнила предполагаемая пострадавшая, отметив, что не могла сопротивляться действиям врача из‑за игол в теле.
Она, как и первая собеседница «Черты», не решилась призвать медика к ответственности из страха, что ей не поверят. Обеим женщинам Рутгайзер помог с их проблемами со здоровьем. Вторая вероятная жертва насилия даже повторно обратилась к врачу, правда уже 20 лет спустя.
«Он помог мануально, членов уже не было, посоветовал хорошего психотерапевта», — поделилась она.
«Это совершенно необходимо»
Несколько женщин поделились своими историями с изданием «7×7»*. Одной из них Рутгайзер якобы заявил, будто ей нужен «любовник хороший». «Я думала, он юморил, сейчас думаю, что предлагал», — отметила женщина.
Другая женщина охарактеризовала высказывания и вопросы невролога как «фривольные». Рутгайзер, по ее словам, называл свои неуместные прикосновения к ней «совершенно необходимыми» и склонял ее к сексу. Обе женщины признались, что буквально выбежали из клиники после произошедшего.
«Когда пациентка жалуется на боль в ноге, зачем трогать грудь, просить достать руками до пола и при этом прижиматься сзади вплотную? Много подобных движений было», — сказала изданию еще одна бывшая пациентка Рутгайзера. «Я чуть не умерла со стыда, противно до сих пор», — подчеркнула она.
Около 50 пациенток
Севец-Ермолина* рассказала истории других женщин, которые поделились с ней воспоминаниями о харрасменте Рутгайзера. Одной из них была подруга журналистки: она также заявила, что врач принуждал ее к оральному сексу. Обстоятельства произошедшего были такими же, как и у собеседниц «Черты».
«Я спросила, а что же ты не пожаловалась, не стала отбиваться? Он же в летах, а ты сильная женщина, могла бы просто двинуть. И что ответила подруга? Да то, что и все жертвы насилия: было стыдно, боялась слово сказать, он — легенда, а я — никто. Кто бы поверил обычной пациентке?» — написала Севец-Ермолина*.
Журналистка призналась, что ей удалось узнать о подобных преступлениях в отношении примерно 50 женщин. Некоторые из вероятных жертв сами связались с Севец-Ермолиной*, истории других ей рассказали их близкие.
Девушки утверждали, что Рутгайзер во время приема «водил пальцами по всему телу, ложился сверху, наваливался всем телом, предлагал научить расслабляться», «использовал пальцы для проникновения, засовывал в рот, в трусы», «совершил акт орального насилия при сеансе иглотерапии».
По словам Севец-Ермолиной*, женщины жаловались не только на Рутгайзера, но и на других врачей. Их имена в СМИ пока не появились.
Около десяти вероятных жертв насилия заявили журналистке, что готовы подписаться под коллективным иском против Рутгайзера.
Об Аркадии Рутгайзере
Аркадий Рутгайзер — кандидат медицинских наук, почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный врач России со стажем более 40 лет, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Карелии.
С 2007 по 2020 год он возглавлял городскую поликлинику № 2, работал там неврологом и завотделением восстановительного лечения. Он покинул должность главврача поликлиники по достижении 65 лет.
В 2015 году Рутгайзер стал депутатом Законодательного собрания республики Карелия. Он входил во фракцию партии «Единая Россия». Медик был депутатом в течение одного срока.
В данный момент, согласно данным из «Руспрофайла», Рутгайзер руководит медицинским центром «Эскулап» и Центром восстановительной медицины. Он продолжает вести прием пациентов.
В «Эскулапе» заявили, что не сталкивались с жалобами на невролога. «Пациентки ходят счастливые, мечтают попасть к нему на прием и ждут записи по два месяца», — сказал администратор центра.
Сам Рутгайзер никак не прокомментировал обвинения в свой адрес. Также не дали свои комментарии представители Министерства здравоохранения Карелии.
* Наталья Севец-Ермолина и издание «7×7» внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов