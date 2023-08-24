«Я спросила, а что же ты не пожаловалась, не стала отбиваться? Он же в летах, а ты сильная женщина, могла бы просто двинуть. И что ответила подруга? Да то, что и все жертвы насилия: было стыдно, боялась слово сказать, он — легенда, а я — никто. Кто бы поверил обычной пациентке?» — написала Севец-Ермолина*.