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Во дворе Powerhouse пройдет вечеринка-ярмарка Dogout для любителей собак

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:44

26 августа во дворе московского клуба Powerhouse пройдет вечеринка-маркет Dogout для любителей собак. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Ими выступают Лина Дашевская и Андрей Захаров — поклонники барной культуры и хозяева двух псов. Они с помощью своих мероприятий создают комьюнити, продвигающее политику дог-френдли в заведениях Москвы.

Гостям Powerhouse они предложат приобрести товары 20 брендов, выпускающих амуницию, лакомства и игрушки для собак, а также одежду и украшения. Среди участников маркета будут Shaggy Dog, Dog Talk, Brrro и Monge.

Кроме того, основатели Dogout обещают «классную музыкальную программу», лотерею с призами и специально приготовленные напитки для собак и их хозяев. Четвероногим посетителям предложат собачье пиво от Кирилла Савреева, а двуногим — фирменный коктейль.

Часть денег от продажи коктейлей пойдет на поддержку собачьего приюта. Кроме того, на мероприятии можно будет поучаствовать в сборе средств для благотворительных инициатив, помогающих псам.

Вход на Dogout будет свободным и для собак, и для людей. Вечеринка-маркет начнется в 13.00, а завершится к 20.00.

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Андрей Захаров
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