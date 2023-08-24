Во дворе Powerhouse пройдет вечеринка-ярмарка Dogout для любителей собак

26 августа во дворе московского клуба Powerhouse пройдет вечеринка-маркет Dogout для любителей собак. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Ими выступают Лина Дашевская и Андрей Захаров — поклонники барной культуры и хозяева двух псов. Они с помощью своих мероприятий создают комьюнити, продвигающее политику дог-френдли в заведениях Москвы.
Гостям Powerhouse они предложат приобрести товары 20 брендов, выпускающих амуницию, лакомства и игрушки для собак, а также одежду и украшения. Среди участников маркета будут Shaggy Dog, Dog Talk, Brrro и Monge.
Кроме того, основатели Dogout обещают «классную музыкальную программу», лотерею с призами и специально приготовленные напитки для собак и их хозяев. Четвероногим посетителям предложат собачье пиво от Кирилла Савреева, а двуногим — фирменный коктейль.
Часть денег от продажи коктейлей пойдет на поддержку собачьего приюта. Кроме того, на мероприятии можно будет поучаствовать в сборе средств для благотворительных инициатив, помогающих псам.
Вход на Dogout будет свободным и для собак, и для людей. Вечеринка-маркет начнется в 13.00, а завершится к 20.00.