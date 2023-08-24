«Не хочу, чтобы моя жена жила с роботом»: Сирша Ронан и Пол Мескаль в трейлере «Foe»

На ютуб-канале MGM опубликовала трейлер психологического сай-фай-триллера «Foe» («Враг»), главные роли в котором исполнили Сирша Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины») и Пол Мескаль («Нормальные люди», «Солнце мое»).
Они сыграли супружескую пару Хен и Джуниора, живущую в 2065 году на отдаленной ферме. Однажды в размеренную жизнь героев вторгается незнакомец, предлагающий Джуниору принять участие в миссии по переселению людей за пределы Земли.
Чтобы мужчина согласился на предложение, его жене обещают прислать замену супруга в виде робота. Машина должна будет позаботиться о Хен, пока Джуниор находится в экспедиции.
«Я не хочу, чтобы моя жена жила с роботом!» — реагирует сперва разгневанный Джуниор. Однако его нежелание оставлять Хен, судя по всему, продлится недолго. Фильм исследует, как происходящее повлияет на брак героев.
В основу картины лег роман Иэна Рейда, вышедший в 2018 году. Режиссером экранизации выступил австралийский режиссер Гарт Дэвис, известный по драме «Лев». В актерский состав ленты вошел Аарон Пьер. Премьера фильма состоится 6 октября.