Реклама
Новости

«Не хочу, чтобы моя жена жила с роботом»: Сирша Ронан и Пол Мескаль в трейлере «Foe»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:28

На ютуб-канале MGM опубликовала трейлер психологического сай-фай-триллера «Foe» («Враг»), главные роли в котором исполнили Сирша Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины») и Пол Мескаль («Нормальные люди», «Солнце мое»).

Они сыграли супружескую пару Хен и Джуниора, живущую в 2065 году на отдаленной ферме. Однажды в размеренную жизнь героев вторгается незнакомец, предлагающий Джуниору принять участие в миссии по переселению людей за пределы Земли.

Чтобы мужчина согласился на предложение, его жене обещают прислать замену супруга в виде робота. Машина должна будет позаботиться о Хен, пока Джуниор находится в экспедиции.

«Я не хочу, чтобы моя жена жила с роботом!» — реагирует сперва разгневанный Джуниор. Однако его нежелание оставлять Хен, судя по всему, продлится недолго. Фильм исследует, как происходящее повлияет на брак героев.

В основу картины лег роман Иэна Рейда, вышедший в 2018 году. Режиссером экранизации выступил австралийский режиссер Гарт Дэвис, известный по драме «Лев». В актерский состав ленты вошел Аарон Пьер. Премьера фильма состоится 6 октября.

расскажите друзьям
люди
Сирша РонанГарт ДэвисАарон Пьер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»