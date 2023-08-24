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В фильме «Присцилла» нет ни одной песни Элвиса Пресли. Софии Копполе не дали на это разрешение

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:11

В грядущем фильме Софии Копполы «Присцилла» — о супруге Элвиса Пресли — не будет ни одной песни короля рок-н-ролла. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Постановщица рассказала, что ей не разрешили использовать хиты Пресли. По данным издания, она получила отказ от Elvis Presley Enterprises, которая на 85% принадлежит Authentic Brands Group (остальные 15% — семье Пресли).

«Им не нравятся проекты, которые они не создавали, и они защищают свой бренд. Но это заставило нас быть более творческими», — рассказала Коппола. THR пишет, что фильм начинается с кавера группы Ramones на песню «Baby, I Love You» The Ronettes 1963 года.

«Присцилла» основана на мемуарах супруги Пресли, написанных ею в 1985 году совместно с Сандрой Хармон. В книге рассказывается о жизни Присциллы, которая перевернулась с ног на голову, когда в 14 лет она влюбилась в Элвиса, служившего в то время в Германии в армии.

Премьера ленты ожидается на Венецианском кинофестивале в начале сентября. В широкий прокат она выйдет 27 октября.

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