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На кузбасском телеканале должны были пройти предвыборные дебаты. Но никто не пришел в студию

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

На телеканале «Россия 1 Кузбасс» должны были пройти предвыборные дебаты в местное законодательное собрание. Однако никто из кандидатов не пришел в студию. Запись эфира разлетелась по соцсетям.

«Здравствуйте, в эфире совместные агитационные мероприятия по выборам в законодательное собрание Кузбасса. Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание», — заявил ведущий программы.

В дебатах собирались принять участие кандидаты от КПРФ и ЛДПР. Однако представительница коммунистической партии Екатерина Грунтова не пришла, сославшись на запланированную ранее встречу с избирателями. Депутат ЛДПР заявил, что был занят на предвыборных мероприятиях с лидером партии Леонидом Слуцким, который приехал в Кузбасс.

Во время предыдущих предвыборных кампаний уже бывали случаи, когда кандидаты пропускали дебаты. К примеру, в 2021 году в Бурятии на дебаты не пришли кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов и шоумен Сергей Зверев, избиравшийся от партии «Зеленые».

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теги
ЛДПРКПРФЕдиная Россия
люди
Сергей ЗверевВячеслав Дамдинцурунов
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