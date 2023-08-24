На кузбасском телеканале должны были пройти предвыборные дебаты. Но никто не пришел в студию

В дебатах собирались принять участие кандидаты от КПРФ и ЛДПР. Однако представительница коммунистической партии Екатерина Грунтова не пришла, сославшись на запланированную ранее встречу с избирателями. Депутат ЛДПР заявил, что был занят на предвыборных мероприятиях с лидером партии Леонидом Слуцким, который приехал в Кузбасс.