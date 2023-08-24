В ЦИК поступило девять жалоб о принуждении к онлайн-голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала девять обращений о возможном принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на заявление главы комиссии Эллы Памфиловой в рамках пресс-конференции.
Проверить жалобы поручили губернаторам и правоохранительным органам.
«Мы каждое обращение — всего их ничтожное количество — проверяем очень тщательно. Губернаторы нам дают ответы, мы им тоже направляем [информацию об обращениях] для того, чтобы соблюсти полную чистоту», — добавила глава комиссии.
10 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы на посты различного уровня. В частности, будут определены главы более 20 субъектов и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.