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В ЦИК поступило девять жалоб о принуждении к онлайн-голосованию

Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала девять обращений о возможном принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на заявление главы комиссии Эллы Памфиловой в рамках пресс-конференции.

Проверить жалобы поручили губернаторам и правоохранительным органам.

«Мы каждое обращение — всего их ничтожное количество — проверяем очень тщательно. Губернаторы нам дают ответы, мы им тоже направляем [информацию об обращениях] для того, чтобы соблюсти полную чистоту», — добавила глава комиссии.

10 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы на посты различного уровня. В частности, будут определены главы более 20 субъектов и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.

Элла Памфилова ранее заявляла, что онлайн-голосования организуют в 24 регионах России и Москве.

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ЦИК России
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Элла Памфилова
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