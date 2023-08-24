Правительство Германии одобрило упрощенное получение гражданства страны

Если законопроект примут, то иностранные граждане смогут подавать заявление на получение гражданства через пять лет проживания в Германии, а не через восемь. В случае более качественной интеграции натурализоваться можно даже через три года.
Еще поправки разрешают иметь несколько гражданств в Германии. Это позволит иммигрантам полностью участвовать в жизни общества, не обрывая полностью связи со своей страной.
«Мы хотим, чтобы люди, давно ставшие частью нашего общества, могли помогать формировать нашу страну демократическим путем. В будущем иммигранты больше не будут вынуждены отказываться от части своей идентичности. Это смена парадигмы, которая давно назрела», — заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.
В законопроекте уточняется, что желающие получить паспорт ФРГ должны хорошо знать немецкий язык и самостоятельно обеспечивать себя и свою семью без получения государственных пособий. В гражданстве Германии откажут тем, кто совершил преступления на почве расизма и антисемитизма.
Один из министров заявил, что четкая приверженность ценностям либерального общества должна стать обязательным условием натурализации. «Тот, кто не разделяет такие ценности, как достоинство и равенство всех людей, равноправие мужчин и женщин, или даже действует против них, не может стать гражданином Германии», — добавил он.
Немецкие власти заявляют, что около 14% населения Германии, или 12 млн человек из 84,4, не имеют немецкого гражданства. Около 5,3 млн из них прожили в стране не менее десяти лет. Сейчас уровень натурализации в Германии составляет 1,1%, а в Евросоюзе — 2%.