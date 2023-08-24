Смотрим на Киану Ривза с гоночным болидом: первые кадры документалки о команде Росса Брауна на F1

В картине, в частности, появился Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), на кадрах его можно заметить на треке и рядом с гоночным болидом. А также гонщика Дженсона Баттона и автоконструктора Росса Брауна, которые расскажут историю команды «Формулы-1» Brawn GP из первых уст.