Смотрим на Киану Ривза с гоночным болидом: первые кадры документалки о команде Росса Брауна на F1

Фанатский портал What’s On Disney Plus, который публикует новости, связанные со стриминговой платформой Disney+, опубликовал первые кадры со съемок документального мини-сериала «Brawn: The Impossible Formula 1 Story». Эти снимки стриминг показал в ходе специальной презентации на Эдинбургском телевизионном фестивале.
В картине, в частности, появился Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), на кадрах его можно заметить на треке и рядом с гоночным болидом. А также гонщика Дженсона Баттона и автоконструктора Росса Брауна, которые расскажут историю команды «Формулы-1» Brawn GP из первых уст.
Сериал расскажет, как в 2009 году Росс Браун приобрел команду «Формулы-1» Honda, переименовал ее в Brawn GP и привел к двум беспрецедентным победам на турнире.
Disney+ отмечает, что эта команда была «независимой, недоукомплектованной и недофинансированной», но смогла «совершить невозможное» и выиграть «Формулу-1».
В мини-сериале появятся эксклюзивные архивные кадры из жизни Brawn GP, а Киану Ривз выяснит у Брауна и Баттона интересные подробности успеха. Премьера запланирована на конец этого года.