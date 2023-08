Смотрим на Киану Ривза с гоночным болидом: первые кадры документалки о команде Росса Брауна на F1

Фанатский портал What’s On Disney Plus, который публикует новости, связанные со стриминговой платформой Disney+, опубликовал первые кадры со съемок документального мини-сериала «Brawn: The Impossible Formula 1 Story». Эти снимки стриминг показал в ходе специальной презентации на Эдинбургском телевизионном фестивале.