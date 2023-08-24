«Яндекс Go» и «Помощь рядом» запустили проект для поддержки людей с особенностями развития

«Яндекс Go» и фонд «Помощь рядом» запустили совместный арт-проект «Глазами разных» для поддержки людей с особенностями развития и привлечения внимания к проблемам, с которыми они сталкиваются.
В его рамках более 100 автомобилей партнеров «Яндекс Go» в Москве и Петербурге оклеили работами художников — подопечных благотворительных организаций, сотрудничающих с фондом «Помощь рядом». Среди них — «Перспективы», «Обнажённые сердца», «Турмалин», «Простые вещи», «Антон тут рядом», «Синдром любви» и «Даунсайд Ап».
В поддержку проекта «Яндекс» снял ролик с двумя художниками с особенностями развития: с подопечным благотворительной организации «Перспективы» Кириллом Шмырковым и участником программ и социальных мастерских фонда «Даунсайд Ап» Сергеем Куркиным.
«Для „Перспективы“ участие в проекте — это хороший эксперимент, который позволяет креативно представить в городском пространстве наших подопечных художников. А также дает возможность через искусство поговорить с обществом о социальных проблемах. О том, как важно видеть в людях с инвалидностью не диагнозы, а человеческие качества и таланты — и помогать им раскрываться», — сказала исполнительный директор организации «Перспективы» Екатерина Таранченко, исполнительный.
В рамках проекта на креслах в машинах размещен QR-код — он ведет на сайт «Глазами разных». Там можно найти информацию о фондах и художниках, их работы, а также форму сбора средств для подопечных.
Собранные деньги распределят между фондами, поддерживающими людей с особенностями развития. Помимо этого, «Яндекс» увеличит вдвое сумму пожертвований от пользователей.