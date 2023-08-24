«Яндекс Go» и «Помощь рядом» запустили проект для поддержки людей с особенностями развития

«Для „Перспективы“ участие в проекте — это хороший эксперимент, который позволяет креативно представить в городском пространстве наших подопечных художников. А также дает возможность через искусство поговорить с обществом о социальных проблемах. О том, как важно видеть в людях с инвалидностью не диагнозы, а человеческие качества и таланты — и помогать им раскрываться», — сказала исполнительный директор организации «Перспективы» Екатерина Таранченко, исполнительный.