СМИ: Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее туру

Мадонна надеется, что Бритни Спирс присоединится к ней в предстоящем туре «Madonna: The Celebration Tour». Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.
По их словам, Мадонна рассчитывает, что Спирс выйдет с ней на сцену на одном из пяти концертов в Лос-Анджелесе в марте. Издание сообщает, что так Мадонна хочет отметить 20-летие их совместного хита «Me Against the Music», выпущенного в октябре 2003 года.
«Изначально Мадонна хотела, чтобы Бритни присоединилась к ней в турне в этом году. Все было отложено из‑за ее болезни, но она все еще хочет, чтобы Бритни присоединилась к ней на Kia Forum», — говорит инсайдер.
Артистки давно поддерживают дружеские отношения. В июне 2022 года Мадонна была гостем на свадьбе Спирс и Сэма Асгари, с которым она недавно рассталась. В последний раз певицы выходили на одну сцену во время концертного тура «Sticky & Sweet Tour» в ноябре 2008 года.
«Madonna: The Celebration Tour» планировалось начать 15 июля 2023 года, но госпитализация Мадонны не позволила этого сделать. В июне артистку нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка. В августе она вновь начала подготовку к турне.