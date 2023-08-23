Школа текстов «Мне есть что сказать» запускает курс о магическом мышлении в прозе и искусстве

«Магическое мышление становится популярным, когда происходящее в реальности нерационально и абсурдно, когда людям остается надеяться только на чудо. Мы можем не верить в магию, но влияние магического мышления на прежние поколения и на наших современников важно учитывать. В современной литературе и искусстве все чаще сплетаются реальное и магическое. Невероятные события и мифические персонажи могут стать метафорами социальных проблем и личных переживаний в ваших текстах и арт-проектах», — отметили авторы программы.