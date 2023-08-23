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Школа текстов «Мне есть что сказать» запускает курс о магическом мышлении в прозе и искусстве

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

Школа текстов «Мне есть что сказать» (экс-«Глагол») вместе со Школой литературных практик начала набор на междисциплинарный курс-исследование «Магия в прозе и искусстве». Об этом «Афише Daily» рассказали представители образовательных площадок.

Преподавать курс будут писательницы Евгения Некрасова и Наташа Подлыжняк, художница Ульяна Подкорытова, филолог Алеся Атрощенко, антропологи Ольга Христофорова, Дмитрий Опарин и Никита Петров.

Курс начнется 23 сентября и продлится до 26 ноября. Программа состоит из четырех блоков: «Антропология, фольклор: источники сюжетов и вдохновения», «Магия в прозе: как и зачем тему адаптируют в литературе», «Выход за рамки текста: песни, картины, перформансы», «Практика: вплетаем магию в свою работу».

«Магическое мышление становится популярным, когда происходящее в реальности нерационально и абсурдно, когда людям остается надеяться только на чудо. Мы можем не верить в магию, но влияние магического мышления на прежние поколения и на наших современников важно учитывать. В современной литературе и искусстве все чаще сплетаются реальное и магическое. Невероятные события и мифические персонажи могут стать метафорами социальных проблем и личных переживаний в ваших текстах и арт-проектах», — отметили авторы программы.

Итоговой работой курса станет рассказ или художественный проект, который создадут студенты. Записаться на курс можно на сайте «Мне есть что сказать».

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Евгений НекрасовДмитрий ОпаринНикита Петров
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