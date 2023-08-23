Адам Сэндлер в роли ящерицы в тизере мультфильма «Лео»

Сюжет рассказывает о 74-летней ящерице по имени Лео, которая уже несколько десятилетий живет в террариуме в школьном классе вместе с черепахой. Однажды Лео узнает, что ему осталось жить всего год — тогда он планирует побег, чтобы испытать, что такое жизнь на воле.
Лео озвучил Адам Сэндлер, который ранее подарил свой голос Дракуле во франшизе «Монстры на каникулах». Вместе с ним в мультфильме сыграли его дочери Сэди и Санни, а также его жена Джеки. Еще в каст вошли Билл Берр, Сесили Стронг, Джейсон Александер, Роб Шнайдер, Хайди Гарднер и другие.
За режиссуру отвечал творческий дуэт Роберта Марианетти и Дэвида Уочтенхайма, который стоит за нью-йоркской анимационной компанией «W/M Animation». Она продюсировала и работала над лентами для таких клиентов, как Cartoon Network, HBO, Disney/ABC, Universal, ESPN, Fox TV, Comedy Central, NBC и Coca-Cola.