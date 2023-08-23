Адам Сэндлер в роли ящерицы в тизере мультфильма «Лео»

Сюжет рассказывает о 74-летней ящерице по имени Лео, которая уже несколько десятилетий живет в террариуме в школьном классе вместе с черепахой. Однажды Лео узнает, что ему осталось жить всего год — тогда он планирует побег, чтобы испытать, что такое жизнь на воле.