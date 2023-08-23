Леонид Агутин, Игорь Бутман и Hot Havana Orchestra выступят на недельном фестивале джаза в Сочи

«Программа будет состоять из концертов на открытом воздухе, которые мы будем проводить на Южном Молу, десяти образовательных мероприятий, гала-концерта по случаю закрытия 17 сентября в „Фестивальном“, и, что особенно важно в год 85-летия легендарного Зимнего театра, сразу три концерта — открытие фестиваля и два гала-концерта — будут организованы на сцене этой легендарной площадки», — отметил основатель и худрук Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.