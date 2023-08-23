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Леонид Агутин, Игорь Бутман и Hot Havana Orchestra выступят на недельном фестивале джаза в Сочи

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

В этом году международный фестиваль Sochi Jazz Festival продлится целую неделю — с 11 по 17 сентября. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Площадками феста станут Зимний театр, концертный зал «Фестивальный» и открытая сцена Южного Мола. В списке хедлайнеров — Леонид Агутин, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин, Fantine и Олег Аккуратов.

«Программа будет состоять из концертов на открытом воздухе, которые мы будем проводить на Южном Молу, десяти образовательных мероприятий, гала-концерта по случаю закрытия 17 сентября в „Фестивальном“, и, что особенно важно в год 85-летия легендарного Зимнего театра, сразу три концерта — открытие фестиваля и два гала-концерта — будут организованы на сцене этой легендарной площадки», — отметил основатель и худрук Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.

Откроется фестиваль 11 сентября концертом в Зимнем театре. На сцену выйдут квинтет Игоря Бутмана, победительница телешоу «Ну-ка, все вместе!» Варвара Убель и трио Олега Бутмана. 15 сентября на этой площадке выступят Сергей Жилин и Serhan Erkol Quartet из Турции, 16 сентября — Олег Аккуратов и кубинский оркестр Hot Havana Orchestra.

С 12 по 14 сентября на сцене Южного Мола пройдут открытые концерты. Завершится фестиваль 17 сентября гала-концертом на сцене КЗ «Фестивальный», где выступят Леонид Агутин, Игорь Бутман, Fantine и Московский джазовый оркестр.

Образовательная программа Sochi Jazz Festival будет проходить с 12 по 15 сентября 2023 года в Сочинском колледже искусств и на других образовательных площадках. На 12 сентября запланирован специальный концерт фестиваля в парке науки и искусства «Сириус».

Узнать подробную программу и купить билеты на мероприятия можно на «Афише».

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет уже в 14-й раз. Его история началась в 2010-м, когда в столице XXII Олимпийских игр стартовала Культурная олимпиада. С тех пор мероприятие стало одним из самых заметных и крупных джазовых фестивалей России. За время его существования фест посетили более 80 тыс. зрителей.

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