«В городе неспокойно. Двор идет на двор»: вышел тизер криминальной драмы «Слово пацана»

«Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и „бьются за асфальт“. Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней», — говорится в синопсисе.