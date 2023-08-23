«В городе неспокойно. Двор идет на двор»: вышел тизер криминальной драмы «Слово пацана»

Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Проект включает в себя восемь серий, дата их релиза на Wink и Start пока не называется, но он обещан «скоро».
Сериал расскажет о советской молодежи конца 80-х годов и событиях годов перестройки. Главные роли сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев («Смычок») и Никита Кологривый («Два холма»).
«Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и „бьются за асфальт“. Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней», — говорится в синопсисе.
«Среди всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения в молодежных группировках — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом», — задают тон авторы сериала.
«Старшеклассник Андрей не был „пришит“ ни к одной группировке, но желание оказаться на стороне силы и новый друг Марат привели его в новую жизнь, наполненную кровопролитными драками, предательствами и обманчивой романтикой улиц», — заканчивается описание видео.