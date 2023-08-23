«Даша покинула чат „Семья“»: вышел тизер продолжения «Папиных дочек»

Start показал первый тизер продолжения сериала «Папины дочки».
На этот раз одиноким отцом с дочерьми оказывается Веник — Даша «покинула чат семья». «Жена в годовщину свадьбы сбежала в духе ее семейных традиций», — звучит в новом саундтреке от группы Uma2rmaH.
К своим ролям вернулся практически весь оригинальный актерский состав, включая Нону Гришаеву, Филиппа Бледного, Мирославу Карпович, Елизавету Арзамасову и Екатерину Старшову.
Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. Шоу четырежды получило ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрало 1,2 млрд просмотров.
За все время в сериале снялись 20 приглашенных звезд, среди которых Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и другие.
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