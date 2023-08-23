«Даша покинула чат „Семья“»: вышел тизер продолжения «Папиных дочек»

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. Шоу четырежды получило ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрало 1,2 млрд просмотров.