Посмотрите эксклюзивный трейлер французской комедии «Романти́к»

«Внезапно исчезнув из жизни возлюбленной, Сезар возвращается спустя три года в Париж и хочет вернуть отношения с Саломе, но неожиданно узнает, что он отец трехлетней девочки. Событие переворачивает все с ног на голову и вынуждает мужчину выбрать двойную жизнь», — говорится в синопсисе.