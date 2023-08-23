Посмотрите эксклюзивный трейлер французской комедии «Романти́к»

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный трейлер французской комедии «Романти́к». В России ее представит творческое объединение Arthouse.
Премьерные показы пройдут 27 августа, в 18.00, в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и еще 23 городах России. Найти полный список и билеты можно на «Афише».
«Внезапно исчезнув из жизни возлюбленной, Сезар возвращается спустя три года в Париж и хочет вернуть отношения с Саломе, но неожиданно узнает, что он отец трехлетней девочки. Событие переворачивает все с ног на голову и вынуждает мужчину выбрать двойную жизнь», — говорится в синопсисе.
В ролях — Алекс Луц («Афера докотора Нока»), Голшифте Фарахани («Тайлер Рейк: Операция по спасению-2»), Оливье Шантро («Неприкасаемые»), Люси Дебе, Луиза Пистре, Слиман Дази, Александра Рот, Чеки Карио, Колин Омассон, Люка Бесс.
С 31 августа картина режиссера Тибо Сегуана появится в широком прокате.